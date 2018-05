MZV RF: USA se pokoušejí zobrazit Írán jako větší hrozbu pro bezpečnost než IS

„Američané v poslední době už neříkají, že IS je hlavní hrozbou. To sice nepopírají, když jim položíš otázku, že IS je hrozba, pokoušejí se ale zasunout toto téma do pozadí. Na Al Káidu si vůbec nevzpomínají, i když podle našich hodnocení a podle hodnocení ruských expertů dostává nyní Al Káida dokonce větší financování než IS. Američané však už nemluví ani o IS, ani o Al Káidě. Všechno, co je nyní zajímá, je Hizballáh a Írán," řekl na okraj 18. zasedání Mezinárodního výboru pro boj s terorismem.

© AP Photo / Patrick Sison Soud USA nařídil, aby Írán vyplatil miliardy dolarů příbuzným obětí 11. září

Feoktistov podotkl, že se v minulém týdnu zúčastnil ministerské konference o zabránění financování terorismu v Paříži.

„Ministr financí USA (Steven) Mnuchin hovořil jen o hrozbách pocházejících od Hizballáhu a Íránu. Dnes se to opakovalo. Dnes vystoupil koordinátor Ministerstva zahraničí USA pro kontraterorismus (Nathan) Sales. O IS neřekl v podstatě nic… Hizballáh bylo označeno za jednu z nejnebezpečnějších teroristických organizací, a Írán za jeho teroristického ochránce a partnera. Teherán byl obviněn z toho, že poskytuje Hizballáhu kolem 700 milionů dolarů ročně," řekl ruský diplomat.

Podle jeho slov obvinil americký zástupce Hizballáh a Írán nejen z teroristických činů spáchaných v různých letech, ale i z toho, že stojí za destabilizací situace v Sýrii, Iráku a Jemenu.

Feoktistov dodal, že USA vyzývaly účastníky schůzky, aby zabránili Hizballáhu a jeho financování, tedy Íránu. Nikdo však takový přístup nepodpořil, zdůraznil diplomat.