Trumpa obvinili ze sběru kompromitujících materiálů Obamova okolí

Poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa si najali izraelskou soukromou výzvědnou agenturu, aby našla „špínu“ na klíčové členy Obamovy administrativy. Napsal o tom list The Guardian.

Podle listu Trumpovi lidé chtěli informace o poradci Obamy pro národní bezpečnost Benovi Rhodesovi a o zástupci prezidentova asistenta Colinu Kahlovi.

© AP Photo / Evan Vucci Trump nevylučuje, že bude chtít vyjednat novou dohodu s Íránem

Oba měli na starosti jednání o jaderné dohodě s Íránem. Podle zdrojů The Guardian izraelská společnost měla najít informace, které by zkompromitovaly ty, kteří pracovali na dohodě s Íránem Spojené státy by tak mohly snadněji obhajovat vypovězení dohody o íránském jaderném programu.

Trumpovi poradci chtěli vědět, zda Rhodes a Kahl měli na dohodě osobní zájem. List však nepíše, zda se podařilo na něco přijít.

Trump má 12. května oznámit, zda Washington nadále bude stranou dohody o íránském jaderném programu. Americký prezident dříve několikrát varoval, že dohodu nepodporuje. Americký viceprezident Mike Pence obvinil Teherán z rozvoje balistických raket a podpory teroristických organizací.

Írán a skupina šesti států uzavřely v létě 2015 dohodu, která omezuje íránský jaderný program výměnou za oslabení sankcí, které byly uvaleny i na export ropy. Sankce byly zrušeny v lednu 2016.