V USA zhodnotili situaci s dodávkami ruských zbraní do jiných zemí

Ve svém vystoupení ve Washingtonu Olikerová připomenula, že Rusko je druhým největším vývozcem zbraní na světě.

„Vydělávají hodně peněz. Na druhé straně prodávají zbraně mnohým z těch, kdo nemusí hledat alternativu, a USA nemusí být takovou alternativou," řekla Olikerová a dodala, že možnost sankcí proti kupujícím ruské zbraně je v americkém zákoně zformulována mlhavě.

„Je těžké si představit, že by USA vystoupily proti Indii za to, že kupuje větší část svých zbraní od Ruska. Turci také dali jasně najevo, že budou dělat to, co pokládají za nutné," řekla Olikerová.

„Může to být nebezpečný krok, může se stát, že USA nebudou mít schopnost ‚uštknout', kterou by chtěly mít," řekla v závěru.

Americká administrativa dříve rozšířila seznam ruských obranných společností a organizací, za vztahy s nimiž bude uvalovat sankce na třetí země. Podobné sankce se zatím nezaváděly, Ministerstvo zahraničí USA však ujišťuje, že přesvědčilo své partnery o nutnosti zříci se kontraktů s Ruskem za miliardy dolarů.

Zavedení podobných sekundárních sankcí předpokládá zákon o odporu nepřátelům Ameriky prostřednictvím sankcí, který schválil americký Kongres v roce 2017.