Maďarsko považuje právo nepřijímat migranty za znak suverenity, prohlásil Orbán

Robejšek: EU se tváří jako stát, není ale schopná plnit ani nejzákladnější funkce v lednu podala žaloby proti České republice, Polsku a Maďarsku kvůli odmítání uprchlických kvót. Slovensko se žalobě vyhnulo díky tomu, že souhlasilo s umístěním na svém území menšího počtu žadatelů o azyl.

„Pro nás se nejedná o otázku taktiky. Jedná se o klíčový problém. Národní suverenita znamená rozhodovat o tom, kdo se může nacházet na území suverénního státu," řekl Orbán. „Naši předkové by byli velmi uraženi, pokud by zjistili, že to nejsou Maďaři, ale někdo jiný, kdo rozhoduje o otázkách, kdo může být na území Maďarska," dodal.

Orbán rovněž poukázal na silný tlak ze strany Bruselu. Morawiecki poznamenal, že Polsko s postojem Maďarska ohledně migrantů souhlasí. „S panem premiérem (Orbánem) se v této otázce shodujeme," řekl.