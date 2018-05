Íránské revoluční gardy: Pompeovi „dáme do huby“

Velitel Íránských revolučních gard pohrozil, že Írán „dá do huby“ americkému ministrovi zahraničí Pompeovi. Tato reakce přišla po hrozbě Pompea uvalit na Írán nejtvrdší sankce v dějinách, pokud se nepodřídí americkým požadavkům.

Prohlášení Ismaila Kowsariho, zástupce velitele revolučních gard, přišlo poté, co Mike Pompeo pronesl svůj projev, který nesl název „Po dohodě: Nová íránská strategie". V něm americký ministr zahraničí pohrozil nebývalým finančním tlakem proti Teheránu prostřednictvím nejsilnějších sankcí v dějinách. Pompeo dále dodal, že Washington neplánuje vyjednávat o nové jaderné dohodě a předložil 12 požadavků, které má Teherán splnit, mezi které patří stažení sil ze Sýrie.

© AP Photo / Christophe Ena Ve Francii řekli, kdo může zaplatit za americké sankce proti Íránu

Kowsari na to prohlásil, že íránský lid „dá tvrdě do huby" americkému ministrovi. „Íránský lid by měl zůstat jednotný," dodal zástupce velitele revolučních gard, kterého cituje Íránská pracovní zpravodajská agentura.

Dříve íránský prezident Hasan Rúhání prohlásil, že svět nemůže akceptovat jednostranné jednání Washingtonu, který rozhoduje za všechny národy na světě.

EU, která byla jedním ze zprostředkovatelů jaderné dohody z roku 2015, rovněž kritizovala rozhodnutí Washingtonu: „Projev ministra Pompea neprokázal, jak odstoupení od JCPOA (pozn. jaderné dohody) ubrání region před proliferací jaderných zbraní, nebo jak nás postaví do lepší pozice ve vyjednáváních s Íránem v oblastech, které spadají mimo JCPOA."

Poté, co USA odstoupily od jaderné dohody s Íránem a obnovily sankce proti Teheránu, EU prohlásila, že zvažuje různé možnosti, jak se bránit americkým sankcím, které by byly uvaleny na evropské společnosti včetně implementace „blokujícího usnesení" z roku 1996.

Podle německého tisku EU, Německo, Francie a Británie pozvaly Rusko a Čínu do Vídně, kde chtějí jednat o budoucnosti íránské dohody. Spojené státy pozvání neobdržely.