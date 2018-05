Izrael varuje Damašek, aby nepoužíval protivzdušnou obranu na svém vlastním území

© AFP 2018 / Jack Guez Tel Aviv obvinil Sýrii z používání protivzdušné obrany proti izraelským letadlům

„Neděláme to, protože jsme agresivní, ale protože musíme neustále aktivně bránit stát Izrael," uvedl novinářům důstojník, který si přál zůstat v anonymitě.

„Je to jediná věc, která brání Íránu zaútočit," poznamenal.

Důstojník rovněž varoval Sýrii, aby nepoužívala svou protivzdušnou obranu proti izraelským letounům. „Všechny baterie, které vypálí na izraelská letadla, budou zničeny. Baterie, které na nás nebudou střílet, nebudou zničeny," řekl důstojník a dodal, že tato politika bude pokračovat.

V úterý velitel izraelských vzdušných sil prohlásil, že se Izrael stal první zemí na světě, která nasadila americkou stíhačku páté generace F-35 v boji. „Létáme s F-35 napříč Blízkým východem a již jsme dvakrát zaútočili na dvou různých frontách," řekl generálmajor Amikam Norkin, kterého citují izraelská média.

Dříve tento měsíc se vztahy mezi Sýrií a Izraelem dostaly do bodu varu poté, co izraelské letectvo zaútočilo na to, co označilo za íránské cíle v Sýrii po údajném raketovém útoku na izraelské pozice na Golanských výšinách. Letos izraelské letouny několikrát zaútočily na syrskou leteckou základnu T-4, která, jak tvrdí Tel Aviv, hostí íránské základny v Sýrii.

Ve středu náměstek syrského ministra zahraničí Fajsal Mikdad řekl Sputniku, že možnost stažení íránských vojenských instruktorů nebo ozbrojenců z Hizballáhu není ani na pořadu dne, neboť se to dotýká syrské suverenity.