Italský prezident nedovolil sestavení vlády euroskeptiků. Má v tom prsty Merkelová?

Korespondent agentury Sputnik hovořil o těchto událostech s bývalým členem Evropského parlamentu za stranu Forza Italia Fabriziem Bertotem.

Fabrizio Bertot: To, co se stalo, není zcela jasné, protože jak víte, včera pan Conte odmítl tento návrh, protože nedokázal zorganizovat vládu, která by obsahovala 2 strany — Pět hvězd a Ligu Severu. A dnes Mattarella dal tento pokyn panu Cottarellimu. Problém je v tom, že pan Conte na podnět pana Salviniho navrhl jako ministra hospodářství profesora Paola Savonu, zastávajícího názor, který není považován za politicky korektní v evropském systému. Proto Mattarella nesouhlasí s takovou sestavou vlády a vláda se samozřejmě rozpadla.

Pan Savona je známý jako přesvědčený kritik eura a autor plánu vystoupení Itálie z jednotné měnové zóny, a proto si myslím, že se to dalo čekat, že ne?

Fabrizio Bertot: Jde o to, že profesor Savona byl velmi důležitým ekonomem, který mnohokrát vykonával funkci ministra hospodářství Itálie v jiných vládách. Byl proto považován za důležitého ekonoma až do minulého týdne. Problém je v tom, že během několika posledních týdnů poskytl řadu interview, v nichž kritizoval organizaci Evropské unie a zvláště nadvládu Německa v Evropské unii. To je to, co se ve skutečnosti stalo. A pravděpodobně jeho jméno nebylo dobře přijato Angelou Merkelovou a možná ani Macronem, protože kritizoval organizaci Evropské unie a obzvlášť německou vládou.