USA připomněly ČLR zkušenost z druhé světové války v otázce militarizace ostrovů

„Měli jsme velkou zkušenost během druhé světové války v potlačování nevelkých izolovaných ostrovů. Je to klíčový návyk, který mají vojáci USA, a to, co jsme dělali dříve. Nemá cenu v tom vidět více než prostě informaci a historickou skutečnost," řekl McKenzie na briefingu.

© REUTERS / U.S. Navy Čína rozmístila protivzdušné systémy na sporných ostrovech v Jihočínském moři - média

Před tím v Pentagonu oznámili, že Čína umístila protilodní rakety, protivzdušné raketové komplexy a elektronické rušičky v oblasti sporných ostrovů Spratley v Jihočínském moři.

Čína a řada zemí regionu — Japonsko, Vietnam a Filipíny — mají neshody kvůli mořským hranicím v Jihočínském a Východočínském moři.

Stálá komora rozhodčího soudu v Haagu v červenci roku 2016 ve věci žaloby Filipín vyhlásila usnesení, že Čína nemá důvody k územním nárokům v Jihočínském moři.