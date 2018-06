Putin odpověděl na otázku, ve které ho přirovnali k carovi

„Ne, to není pravda. To skutečně není pravda a neodpovídá to realitě, protože my máme demokratický stát a všichni žijeme v rámci současné ústavy," řekl to v rozhovoru pro rakouskou televizní stanici ORF. Text rozhovoru je zveřejněn na oficiálních stránkách Kremlu.

Prezident také dodal, že ruská ústava stanovuje, „že prezident může být zvolen pouze dvě po sobě jdoucí období", a to je důvod, proč po dvou legitimních obdobích Putin odešel z funkce a „nezměnil ústavu". Pouze odešel na pozici premiéra.