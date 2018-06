Putin o hrozbě 3. světové války: Bude to konec civilizace. To odstrašuje

Když se Vladimira Putina zeptali na možnost vypuknutí třetí světové války, uvedl, že by to znamenalo konec civilizace a tato skutečnost by měla odstrašit nebezpečné kroky v mezinárodních vztazích.

Prezident připomněl slova Alberta Einsteina: „Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny."

Podle něj strach ze vzájemného zničení spolu se strategickou paritou přimělo světové velmoci po skončení druhé světové války k vzájemnému respektu.

Ruský prezident zdůraznil, že je nutné usednout k vyjednávacímu stolu a domluvit se na schématech, které by zajišťovaly evropskou bezpečnost, jež by odpovídaly současné realitě.