Trump hovořil o reakci na návrh vrátit Rusko do G7

„Projednávalo se to. Nehlasovali jsme, ale hovořili jsme o tom. Některým lidem se líbí myšlenka návratu Ruska," řekl Trump novinářům.

„Myslím, že by to bylo dobré pro svět, pro Rusko , pro USA , pro všechny země G7. Myslím si, že G8 by bylo lepší a návrat Ruska by byla dobrá věc. Hledáme mír v celém světě a nehrajeme hry," dodal prezident.

Řekl také, že považuje G8 za „obsažnější a smysluplnější skupinu" než G7.

Fórum rozvinutých ekonomických velmocí bylo od roku 1998 tvořeno „osmičkou", ale v roce 2014 v souvislosti s událostmi na Krymu se členové klubu rozhodli nejet na další summit do Soči, ale sešli se bez Ruska v Bruselu. Členové G7 prohlásili, že nechtějí zasedat společně s Ruskem, dokud Moskva nezmění své stanovisko vůči Krymu.