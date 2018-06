„Slabost Evropanů v G7 je následkem jejich neschopnosti myslet na nový svět jinak než v rámci zastaralých paradigmat… Reforma evropského projektu v podobě rozšíření jeho geopolitického obzoru na rozměry kontinentu je pro Evropany jediným způsobem překonání roztříštěnosti a nevyhnutného oslabení EU," prohlásil expert Francouzského geopolitického ústavu (IFG) a měl na mysli vytvoření pásma bezpečnosti a prosperity od Brestu až po Vladivostok s pružnými aliancemi.

„Kancléřka SRN Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron, kteří se stali rukojmími své politiky sankcí vůči Rusku (která je mj. neúčinná) a rostoucí nedůvěry k americkému prezidentovi, přitom odmítli vzít do úvahy návrh Donalda Trumpa na reintegraci Ruska do G8. Tento návrat Ruska by však upevnil evropskou pozici vůči Íránu, aby byla uvedena do rovnováhy s USA," soudí tvůrce badatelského projektu Eurocontinent.

„Jenom osa Paříž-Berlín-Moskva-Peking bude spolehlivou protiváhou USA . Bezmocnost Evropanů v G7 se stala důsledkem nedostatku jejich geopolitického vidění v novém multipolárním světě," soudí expert.

Podle jeho názoru v nynějších podmínkách, kdy nový lídr USA jedná nejen jednostranně, což bylo pro politiku této země tradiční, ale teď už i proti pozici spojenců, Evropané mohou udělat jen máloco pro nápravu situace, protože jsou ve skutečnosti rozděleni nehledě na politickou komunikaci, která vytváří iluzi jednoty.

„Víc než to — nemají politickou vůli to učinit, protože se příliš dlouho přidržovali geopolitického podřízení svému hlavnímu spojenci — USA," tvrdí analytik.

„Evropská unie se zakládá na globálním vidění, které může existovat pouze v monopolárním světě v čele s USA, které jsou samy původci této ideologie. Zvolení Donalda Trumpa však poukazuje na to, že se USA vzdalují od této globální pozice, a proto ztrácí EU své základy a opory," vysvětluje Pierre-Emmanuel Thomann.