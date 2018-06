„EU sníží svou závislost“: proč Trumpova politika může vést k přezkoumání vztahů USA a EU

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že s ostatními lídry zemí G7 má báječné vztahy. Podle listu The Wall Street Journal si však Trump na summitu v Kanadě vůči nim dovolil řadu ostrých poznámek. To podle ruských expertů, které cituje RT, přivede k ochlazení vztahů mezi USA a EU.

Trump podle WSJ na summitu G7 označil předsedu Evropské komise Jean-Clauda Junckera za krutého vraha kvůli pokutám uvaleným na americké technologické společnosti a za to, že Spojené státy nemohou vést přímá obchodní jednání s Německem a Francií bez účasti komise. „Asi to mám brát jako kompliment, ale nejsem si jist," reagoval na to Juncker.

Během diskuze o íránské jaderné dohodě a terorismu Trump francouzskému prezidentovi Macronovi řekl: „Musíte o tom vědět (o problému terorismu), Emmanueli, protože všichni teroristé jsou v Paříži."

Jak podotkl zdroj, při projednávání otázky migrace v Evropě se obrátil Trump na japonského premiéra Šinzó Abeho a řekl: „Šinzó, vy takový problém nemáte, ale mohu vám poslat 25 milionů Mexičanů a velmi brzy zůstanete bez práce."

Mezitím Trump na svém Twitteru tvrdí, že jeho vztahy s ostatními lídry zemí G7 jsou skvělé. Podle něj jsou špatné vztahy pouze falešnými zprávami a jako důkaz zveřejnil fotografie ze summitu, kde se objímá s ostatními státníky. Podle něj jsou to právě falešné zprávy, co ohrožuje Spojené státy.

„Snižování závislosti na Spojených státech"

Neúspěch summitu G7 svědčí o ochlazení vztahů mezi USA a EU . Podle Vladimira Brutera z Mezinárodního institutu humanitárních a politických studií se vzájemné vztahy budou zhoršovat, ale Evropa je příliš slabá pro adekvátní reakci.

„Situaci rovněž ovlivňují obchodní spory. Jednotu Západu to však prozatím nezpochybní, neboť západní Evropa je na USA zcela závislá v otázce bezpečnosti," cituje RT Vladimira Brutera. „Trump se domnívá, že může uskutečňovat jednostranný tlak kvůli tomu, že je silnější strana. Druhá strana je slabá a nemá možnost, jak náležitě odpovědět," míní analytik.

Podle Brutera postavení sjednocené Evropy bude v mnohém záviset na vztazích s Ruskem. „Pokud vztahy s Ruskem budou stabilní, Evropa bude silná. Pokud ne, tak Evropa bude slábnout a její závislost na Spojených státech bude růst," říká.

Amerikanista Dmitrij Michejev zase tvrdí, že USA považuje další členy G7 za podřízené. Podle něj se vztahy mezi USA a EU budou nadále zhoršovat, což bude vést k tomu, že se evropské země pokusí vybudovat bilaterální vztahy s dalšími světovými velmocemi, především s Ruskem a Čínou.

„Jednota unie bude slábnout a každá země se bude snažit najít cestu ven z těch problémů, které vytváří Trump. Budou hledat nové trhy, což přivede k oslabení EU a G7 nejspíše odumře. EU se bude snažit snižovat závislost na USA," domnívá se Michejev.

Závěry summitu G7

Na závěr summitu G7, který se konal 8. až 9. června v kanadském La Malbaie, Trump zakázal své delegaci podepisovat závěrečné komuniké. Příčinou měl být výrok kanadského premiéra Justina Trudeaua o odvetných opatřeních na americká cla, který učinil na závěrečné tiskové konferenci.

„V pekle mají zvláštní místo pro cizí státníky, kteří chtějí prezidenta Donalda J. Trumpa diplomaticky obelstít a když vychází ze dveří, pokusí se ho bodnout do zad," prohlásil ředitel Národní rady pro obchod, poradního orgánu amerického prezidenta, Peter Navarro.

Podle německého ministra zahraničí Heiko Maasa Trump ztratil svou autoritu poté, co se rozhodl odvolat podpis komuniké pomocí Twitteru.

Summit okomentovala i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na svém Facebooku: „Poté, co vyzvali Rusko přestat s ‚destabilizující aktivitou‘, se členové G7 ihned pustili do sebe, když obviňovali jeden druhého ze lži a nevybraně se uráželi."

V rozhovoru pro Fox News Trump sdělil, že vztahy s Ruskem byly jedním z klíčových témat diskuzí na G7, kterému bylo věnováno 25 % veškerého času. V médiích se objevily i zprávy o tom, že v průběhu summitu americký prezident řekl, že Krym je ruský. Bílý dům toto tvrzení nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. V Kremlu uvedli, že o tom nemají důvěryhodné informace.