Merkelová chce po Macronovi, aby jí pomohl s uprchlickou krizí ohrožující jednotu EU

© AFP 2018 / Andreas Solaro Itálie předvolala francouzského velvyslance po obvinění Macrona

V úterý se má uskutečnit společné zasedání kabinetů Francie a Německa , na kterém se Merkelová obrátí na Emmanuela Macrona, aby ji podpořil s hledáním společného evropského postupu při řešení migrační krize. V opačném případě hrozí, že se EU rozpadne. „Sázky jsou pro Evropu vysoké," řekla podle Bloombergu Merkelová.

Německou vládní koalicí otřásají spory kvůli migrační politice. Podle Merkelové je příliv migrantů „evropskou výzvou, která vyžaduje evropskou odpověď". S ní nesouhlasí její partneři z CSU, kteří tvrdí, že je národní a evropská legislativa dává právo, aby vraceli uprchlíky na hranicích Německa do těch zemí EU, kde poprvé požádali o azyl.

Evropské řešení „mě nepřesvědčuje", řekl 14. června bavorský ministerský předseda Markus Soeder v rozhovoru pro Bild Zeitung. Znamenalo by to, že „by většina žadatelů o azyl, kteří přišli do Evropy, si našla cestu do Německa," uvedl.

Jednání Merkelové s Macronem by mělo přinést nové návrhy před zasedáním Evropské rady ve dnech 28. a 29. června. Merkelová proto požádala partnery z CSU, aby měli do té doby trpělivost. Německý ministr vnitra Horst Seehofer, který stojí v čele CSU, však může využít svých pravomocí a vykázat uprchlíky, kteří jsou zaregistrováni v jiných členských zemích.

Mezi lednem a květnem požádalo v Německu o azyl kolem 78 000 uprchlíků, což je méně než za stejné období minulého roku, kdy bylo podáno 90 000 žádostí o azyl, uvedl list Passauer Neue Presse s odvoláním na údaje ministerstva vnitra.