Mluvčí MZV Ruska promluvila o tom, jak Západ oklamal Rusko

„Nešlo to o to, že jsme byli poraženi, my jsme to udělali sami. Nikdo nás nenapadl, Gorbačov prostě chtěl ukončit závod ve zbrojení, chtěl ukončit studenou válku," dodala diplomatka.

Podle ní Západ odpověděl Rusku tím, že ho „obklopil ostnatým drátem".

Poznamenala také, že Moskva nepotřebuje konflikty se Západem. Rusko chce pouze rozvíjet obchodní a kulturní vazby.

„Chceme svobodně cestovat mezi zeměmi, chceme se zbavit vízových omezení, ale pořád nás odmítají!" řekla Zacharovová.

Diplomatka také vysvětlila, proč Rusko demonstruje své zbraně dalším státům.

„A teď ukážeme všem: ani nepřemýšlejte o tom, že byste nás znovu napadli. Po ztrátě 20 milionů lidí ve druhé světové válce máme právo to každému demonstrovat, aby se to nestalo znovu. V posledních 20 letech se nás snaží obklopit ze všech stran," rozhořčila se Zacharovová.

Vztahy mezi Ruskem a Západem se zhoršily kvůli situaci na Ukrajině a kolem Krymu. Západ, který obviňuje Moskvu, že zasahuje do záležitostí Kyjeva, uvalil na Rusko sankce. To podniklo odvetná opatření, přijalo politiku dovozní náhrady a vícekrát nazývalo tato obvinění za neopodstatněné.