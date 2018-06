Bývalý velvyslanec USA v Rusku: Americký prezident se snaží vlichotit se Putinovi

Jak hodnotíte dnešní vztahy USA a Ruska?

Pickering: Jsou velmi složité, a tato eventuální schůzka, která se zřejmě uskuteční, by byla dobrou možností pochopit, dokážeme-li změnit zhoršující se vztahy USA a Ruska.

Myslím, že se vrátil ze singapurského summitu s pocitem zadostiučinění. Ale otázka o tom, že se Severní Korea hodlá hned vzdát jaderných zbraní, nebyla v Singapuru projednána. Bude to dlouhá a svízelná cesta, avšak mám za to, že to, co teď dělá a jak to osobně chápe, ho přimělo, aby se znovu obrátil na prezidenta Putina a zamyslel se nad tím, zdá je možné něco na tom změnit. (…)

Jaký výsledek této schůzky by si Trump přál?

Pan Trump je velice nepředvídatelný, ale zdá se mi, že otázka Severní Koreje není zatím vyřešena. Problém jaderných zbraní a příslušných procedur jejich snížení za účelem posílení stability jaderného zadržování má velký význam pro všechny, ten má být určitě na pořadu jednání dvou lídrů. Nikdo z nich přece nechce, aby náhodou došlo k jadernému výbuchu, kvůli nějakému neporozumění. A zahájení jednání o tomto problému bude skutečně velkým krokem vpřed.

Na schůzce G7, jež byla nejrozpornější za dlouhá léta, mluvil Trump o možnosti návratu Ruska do G8. Rusko na to nereagovalo moc nadšeně, prohlásilo, že ho víc zajímají jiné formáty. Trump nicméně řekl, že by si přál návrat Ruska. Co si o tom myslíte?

Myslím, že pan Trump jaksi cítí, že podaří-li se mu vlichotit se potenciálně obtížnému partnerovi na jednáních, udělá to. Myslím, že jde právě o případ, kde se to projevilo. Myslím, že absolutně nesprávně odhadl situaci. Na summitu G7 to všechny podráždilo, kladná reakce americké veřejnosti také nenásledovala, navíc Rusko také reagovalo dost negativně. To vše svědčí o tom, že jedním z největších problémů Trumpa je zahraniční politika, jeho neschopnost naučit se dějiny, které, zdá se, naprosto ignoruje, a jako výsledek se dá čas od času chytit do léčky, naráží na překážky, o nichž nemá žádné podezření.