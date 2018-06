Asad: IS a an-Nusrá s pomocí Západu obnoví svou myšlenku chalífátu

Západ obviňuje syrskou armádu z používání chemických zbraní proti povstalcům. Podle Asada však jde pouze o záminku, ke které sáhnou, když je nutné vojenskými údery podpořit prohrávající teroristy. „Tyto historky se používají, když jejich síly (teroristé pod jejich kontrolou) utrpí porážku v nějaké části Sýrie," uvedl prezident.

„Jedná se o záminku pro přímou vojenskou intervenci a útoky proti syrské armádě," dodal Asad a připomněl, že se jeho země zbavila všech chemických zbraní už v roce 2013.

Podle něj se Islámský stát* a Fronta an-Nusrá* vrátí ke své myšlence tzv. chalífátu, a to s pomocí Západu. „Je to náboženská hrozba, která má politickou podporu. Neprobíhá to spontánně. Vrátí se, protože je západní síly neustále používají, avšak pod jiným jménem," sdělil Asad.

Podle něj Západ podporuje teroristy od dob Reagana. Tehdy jim ještě říkali „svatí válečníci" (mudžáhidi). Teď jim sice říkají „teroristé", ale stále je podporují. Později jim mohou začít říkat jinak. „Je to nástroj Západu," shrnul Asad.

Ruská přítomnost v Sýrii

Když mluvil o ruské ozbrojené pomoci, Asad podotkl, že jestliže ruská armáda brání Sýrii před terorismem, brání tím i samotné Rusko

Kromě toho ruská vojenská přítomnost v Sýrii hraje důležitou úlohu v nastolení světové geopolitické rovnováhy, která byla narušena po rozpadu Sovětského svazu.

Válka v Sýrii není občanskou válkou

Asad zdůraznil, že válka v Sýrii není občanskou válkou. Podle něj se jedná o válku, ve které Syřané bojují proti teroristům a žoldákům.

„Na území, které kontroluje vláda, můžete jít kamkoliv a uvidíte, že veškeré vrstvy syrské společnosti žijí v míru bok po boku," tvrdí syrský prezident.

„To nejsou naši lidé, kteří po sobě střílejí, jsou to žoldáci a teroristé. V Rusku rovněž máte teroristy. Jsou to Rusové, nereprezentují však vaši společnost, ale svou vlastní ideologii. V Sýrii je to stejné," vysvětlil Asad.

Uvedl, že plán na destabilizaci Sýrie se připravoval ze zahraničí. Konkrétně Asad obvinil Spojené státy, Francii, Británii, Turecko, Saúdskou Arábii a Katar. Kromě toho zdůraznil, že nedovolí západním zemím, aby se podílely na rekonstrukci Sýrie.

Volby a ústava

Na otázku, zda hodlá v roce 2021 kandidovat na další funkční období, Asad odpověděl, že to bude záležet na tom, co řeknou Syřané a zda bude cítit, že může ještě nějak přispět své zemi. O otázce ústavních změn má rozhodovat samotný syrský lid na referendu, a nikoliv zahraniční mocnosti.

„Pokud bude referendum a lidé podpoří novou ústavu, samozřejmě to přijmeme, avšak nikoliv kvůli tomu, že to chce OSN nebo cizí stát," zdůraznil prezident.

Nakonec Asad zhodnotil politiku západních zemí: „Problém Západu je ten, že nemají státníky, ale falešné politiky. Falešná politika vyžaduje falešné zprávy. Historky o chemických zbraních jsou součástí těchto falešných zpráv. Západní politikové, nemluvím o lidech, ale pouze o politicích, nemají absolutně žádnou představu o morálce a mravních zásadách."

