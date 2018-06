Ukrajina se připravila na dveře klepajícího Pinocheta

Situace na Ukrajině může skončit tím, že se k moci dostane vlastní Augusto Pinochet. Prohlásil to hlavní vojenský prokurátor země Anatolij Matios v rozhovoru pro The Insider.

Podotkl, že nyní je v zemi velké množství nezaregistrovaných střelných zbraní, které u obyvatel zůstaly z doby 2. světové války. „Odkud se vzalo těch 40 tisíc samopalů, pistolí, nábojů, ručních granátů a granátometů? Jde jen o to, co zjistili právní orgány. A statistika obvykle odráží pouhých 10 % zbraní, které „putují" po zemi. Máme tedy 400 tisíc jednotek neevidovaných zbraní, které cirkulují v zemi nezákonně. Jsem přesvědčen, že jsou to zbraně z protiteroristické operace," prohlásil Matios.

Podle názoru prokurátora lidé za nějakou dobu u moci rádi uvidí politické síly se zbraněmi v rukou. A k vedení se dostane ten, kdo jako první na sloupu oběsí známého politika. „V tomto státě jsou zdravé síly, které se zatím nespojily a nedostaly svého Augusta Pinocheta, ten už ale klepe na dveře. Nebo si hledá stadion. Jsem o tom přesvědčen," dodal Matios.

Augusto Pinochet byl chilský politik a vojenský činitel, který se k moci dostal v důsledku vojenského převratu v roce 1973, kdy byla svržena socialistická vláda prezidenta Salvadora Allendeho.