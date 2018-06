Bývalý Obamův poradce přiznal, že USA dopomohly růstu teroristů v Sýrii

© REUTERS / Khalil Ashawi Ozbrojenci v Sýrii vypověděli, jak se americké zbraně dostali k Al-Káidě

V rozsáhlém rozhovoru o Obamově zahraniční politice řeč zašla i na dodávky zbraní syrské opozici, které končily v rukou radikálních islámských teroristů. Vinu však Rhodes v první řadě shazuje na americké spojence — Turecko, Katar a Saúdskou Arábii

Ben Rhodes byl jedním z nejbližších spolupracovníků Obamy a podílel se na většině důležitých zahraničněpolitických rozhodnutí bývalého prezidenta. Své zkušenosti popisuje ve své knize „Svět jaký je: Uvnitř Obamova Bílého domu" (The World As It Is: Inside the Obama White House.). O ní se hlavně debatovalo v interview. Novinář Mehdi Hasan se Rhodesa zeptal, zda USA neinternovaly v Sýrii příliš:

„CIA utratila stovky milionů dolarů za financování a ozbrojování protiasadovských rebelů. Jak víte, hodně z těchto zbraní skončilo v rukou džihádistických skupin a některé dokonce v ruskou ISIS* (…). Vaši kritici by řekli, že jste prodloužili válku přes prostředníky v Sýrii a nakonec jste podporovali džihádisty."

© AFP 2018 / Jewel Samad WikiLeaks: poradce Clintonové ji informoval o podpoře USA ze strany Al-Káidy

Rhodes přiznal, že v roce 2011 a 2012 Obamova administrativa přišla o „diplomatické okno", když požadovala, aby Asad odešel. „Poté, co odešli Mubárak, Bin Alí, Sálíh a Kaddáfí, tak jsme byli příliš optimističtí," vysvětluje Rhodes. „Věřili jsme, že budeme mít situaci, ve které odejde i Asad."

V případě dodávek zbraní se ale Rhodes snažil nejdříve vykroutit a tvrdil, že hlavní roli hrály Turecko, Katar a Saúdská Arábie. „Vy jste tam ale byli taky," namítl Hasan.

„Ano, ale faktem je, že když se to nějak vyvinulo do sektářské občanské války (…), myslím, že naše schopnosti odvrátit tuto situaci (…) byly omezené," odpověděl Rhodes. „Rovněž říkám, že to bylo trochu absurdní, když jsme mluvili o možnostech, jak dodat zbraně opozici, a zároveň jsme se rozhodovali označit (Frontu) an-Nusrá, velký kus této opozice, jako teroristickou organizaci," přiznal Rhodes.

„Byla tam schizofrenie, která je vlastní americké zahraniční politice, která byla v Sýrii," uvedl bývalý poradce.

Je to již druhý Obamův vysoce postavený úředník, který přiznal, že Spojené státy mají podíl na růstu teroristických skupin. V roce 2015 se Mehdi Hasan v pořadu na Al-Džazíře vyptával bývalého ředitele americké armádní rozvědky DIA Michaele Flynna (který později krátce sloužil jako Trumpův poradce pro národní bezpečnost) o roli USA a jejich blízkovýchodních spojenců v Sýrii

Když byl Flynn konfrontován s odtajněnou zprávou DIA z roku 2012, přiznal, že existovalo „uvědomělé rozhodnutí podpořit povstání, do kterého byli zapojeni salafisté, Al-Káida* a Muslimské bratrstvo*".

Zpráva DIA tvrdila, že „může dojít k vytvoření salafistické provincie na východě Sýrie […] a přesně o to usilují mocnosti podporující opozici […]." Podle zprávy „západní státy, státy Zálivu a Turecko podporují tuto snahu".

* Teroristické organizace v Rusku zakázané