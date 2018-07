Politolog vysvětlil, proč v Bílém domě vydávají prohlášení o Krymu

V Bílém domě prohlásili, že Spojené státy odmítly uznat znovusjednocení Krymu s Ruskem. To, že se taková prohlášení začala objevovat před rusko-americkým summitem, není náhoda. Tuto skutečnost oznámil ve vysílání rádia Sputnik politolog Jurij Svetov.

Zástupce tiskového mluvčí pro Bílý dům Hogan Gidley v úterý uvedl, že USA neschvalují pokusy Ruska o anexi Krymu.

Americký prezident Donald Trump na otázku novinářů týkající se možnosti uznat sjednocení Krymu s Ruskem odpověděl již dříve, a to následujícím způsobem: „Uvidíme."

„V žádném případě neuznáváme pokus Ruska o anexi Krymu," oznámil Gidley novinářům.

Podle portálu Buzzfeed americký prezident na summitu G7, který se konal v červnu v Kanadě, pronesl, že považuje Krym za ruský, jelikož tam žije mnoho rusky mluvících lidí. Bílý dům tuto informaci nevyvrátil.



Když mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov komentoval Trumpovo vyjádření, pronesl, že tato otázka není součástí programu jednání prezidenta Ruska Vladimíra Putina s jeho zahraničními kolegy, a to včetně amerického lídra. Setkání Putina a Trumpa by se mělo uskutečnit 16. července v Helsinkách.

Politolog a novinář Jurij Svetov tato prohlášení z Washingtonu vysvětlil ve vysílání rádia Sputnik.

„Myslím si, že lidé, kteří Trumpa obklopují, nejsou jednotní. Můžeme zaslechnout různé pohledy na věc a různá prohlášení. Dokonce se objevila informace, že setkání Trumpa a Putina bylo skutečně blokováno zaměstnancem Bílého domu. Právě proto si teď myslím, že se nyní prověřují veškeré otázky vyjednávání, představujeme různé varianty, jak by se události mohly vyvíjet. Prověřují se naše reakce a také veřejné mínění v USA. Přijela delegace kongresmanů, proběhla jednání a oni sami viděli a posoudili, jak se veřejnost staví k různým otázkám. To souvisí i s nadcházejícími volbami do kongresu, kdy se značné množství gubernátorů obmění. Trump potřebuje vyhrát a pro výhru bude schopen takticky jednat a kontrolovat, jak reaguje veřejné mínění," oznámil Jurij Svetov.