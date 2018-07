Trump vyčetl Německu to, že „platí Rusku“ a neinvestuje do obrany

Dříve při pracovní snídani s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem před zahájením summitu aliance v Bruselu Trump zkritizoval Německo za to, že neinvestovalo do obrany, přitom Rusku platí miliardy za plyn.

„Myslím si, že NATO by s tím mělo něco udělat, i když nevím, co byste s tím mohli udělat, když Německo platí Rusku miliardy dolarů, a my je před nimi musíme chránit," řekl Trump během pracovní snídaně.

Na to generální tajemník odpověděl, že spojenci mají neshody kvůli plynu.

Dříve Trump během svého vystoupení v Montaně kritizoval německou kancléřku Angelu Merkelovou za to, že německé úřady nevynakládají dostatečné prostředky na obranu a platí přitom miliardy Rusku za dodávky ropy a plynu.