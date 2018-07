Americký senát projedná nové sankce proti ruským energerickým projektům

© Sputnik / Sergey Guneev Trump po summitu v Helsinkách uznal, že Německo má právo na Severní proud 2

„Ruský prezident Vladimir Putin využívá zemní plyn, aby vydíral a ohrožoval naše spojence a partnery," uvedl Barrasso v tiskovém prohlášení. „Zákon ESCAPE připraví Rusko o tuto geopolitickou zbraň prostřednictvím sankcí proti plynovodu Severní proud 2 a podpoří export amerického zemního plynu našim spojencům," dodal senátor.

Zákon o spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti se spojeneckými partnery (ESCAPE) by uvalil sankce na jakékoliv ruské potrubí včetně Severního proudu 2. Dále by zavázal ministra energetiky zrychlit export amerického zemního plynu do členských zemí NATO nebo dalších států, jako je například Japonsko, aby tím podpořil americké národní zájmy.

Pokud bude přijat, tak zaváže americkou administrativu vytvořit komplexní strategii pro zvýšení energetické bezpečnosti pro americké spojence v Severoatlantické alianci.

Washington opakovaně varoval evropské země, aby se neúčastnily výstavby Severního proudu 2. V opačném případě hrozil sankcemi proti společnostem, které jsou do projektu zapojeny. V USA tvrdí, že Severní proud 2 ohrožuje energetickou bezpečnost EU a podrývá zájmy Ukrajiny.

Projektu se kromě Gazpromu účastní francouzská společnost Engie, rakouská OMV AG, britsko-holandská Royal Dutch Shell a německé společnosti Uniper a Wintershall. Německo, Švédsko a Finsko již vydaly povolení na jeho výstavby svými vodami. Čeká se pouze na Dánsko.

Podle plánu plynovod po dně Baltského moře má být spuštěn v roce 2019 a má přepravovat 55 miliard metrů krychlových plynu ročně.