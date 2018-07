Americká média: Evropě hrozí něco mnohem horšího než Putin

V dnešní době se až příliš mnoho hovoří o Vladimiru Putinovi, ale o poznání méně se již mluví o skutečných silách, které mění svět. Uvádí to deník The Wall Street Journal.

Ruský prezident se ukázal jako skvělý taktik a nelítostný nepřítel vlády USA a soudržnosti Evropy, píše se v článku. Rusko obecně symbolizuje zaostalost a korupci, proto na mezinárodní scéně hraje vedlejší roli. Hlavní nebezpečí pro EU se skrývá ve vnitřním nesouladu, který mu neumožňuje efektivně reagovat na činy Ruska, varuje autor článku.

Kvůli poklesu počtu obyvatel a celkové nepříznivé geopolitické situace je Ruská federace dosud jen pouhým stínem svého předchůdce — SSSR, její HDP činí méně než 10 % v porovnání s analogickými ukazateli USA nebo EU, píše deník.

„Západ prochází krizí kvůli slabosti Evropy, nikoliv kvůli síle Ruska," vysvětluje autor. Podle něj problémy EU souvisejí s tím, že si Francie pošetile představovala, že euro zabrání růstu Německa, které se po studené válce opět sjednotilo. Ve skutečnosti to však přispělo k nevídanému hospodářskému růstu Německa, což vrazilo klín mezi země na jihu Evropy topící se v dluzích a jejich věřitele na severu, informuje The Wall Street Journal

„Obecně migrační politika v Evropě znamená humanitární a politickou katastrofu," píše se v článku. „Kvůli nezodpovědnému přístupu Berlína k otázkám bezpečnosti se nejdůležitější evropská mocnost stala geopolitickým trpaslíkem, který samolibě čte pokrytecká kázání, zatímco druzí utváří svět." Přičemž státní mechanismus EU byzantského typu pracuje těžce a začíná zpomalovat. The Wall Street Journal dále uvádí, že slabost Evropy vytváří příležitosti pro sebeprosazování takových autoritářských lídrů v zemích Evropy, jako je Putin a Erdoğan.

Článek poukazuje na to, že ne všichni si zatím uvědomují, že „selhání" EU souvisí s neschopností zemí střední a východní Evropy stát se součástí prosperujícího Západu a zajistit tak normální životní podmínky všem svým občanům. To však má vážné následky. Deset zemí světa, jejichž populace se rychlým tempem zmenšuje, se nachází ve východní Evropě. Jde o Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajinu. Podle expertů počet obyvatel v těchto zemích do roku 2050 ještě o 15 % klesne, varuje The Wall Street Journal.

„Pro aktivní a mobilní osoby je to dobrá zpráva, 3 až 5 milionů Rumunů žije a pracuje v dalších zemích EU a využívají příležitosti, které doma nenašli. Avšak pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou odjet, by takový život mohl být složitý. Téměř 30 let po pádu komunismu více než čtvrtina Rumunů žije na méně než 5,5 dolarů za den. Dále méně než polovina domácností v Rumunsku má připojení k internetu a jen 52 % rumunských rodin má doma počítač," hlásá článek.

Takové evropské země, jako je Rumunsko a Bulharsko, jsou charakterizovány výjimečnou chudobou — životní úroveň je tam nižší než například v Turecku. I když podmínky v druhých zemích jsou o něco lepší, rozdíl mezi prosperujícími evropskými zeměmi (např. Německo) a postkomunistickými zeměmi (např. Polsko) je stále obrovský. Zdůrazňuje to i článek: „V průměru příjem Poláků představuje třetinu příjmů Němců. Venkovské oblasti na východě Polska jsou na tom ještě hůře."

Pokud voliči v těchto zemích nakonec přestanou věřit, že jim západní myšlenky a instituty mohou zlepšit jejich život, pak se politická propast mezi východní a západní Evropou ještě zvětší. I taková slabina Evropy nahrává Putinovi, zdůrazňuje autor. „Když je EU znepokojena vnitřními spory, je menší pravděpodobnost, že bude efektivně reagovat na aktivity Ruska. Kvůli slabosti Evropy má Putin možnost šířit ruský vliv, a to s pomocí podpory populistických stran ve všech zemích EU, čímž upevňuje vztahy i s takovými vůdci, jako je například maďarský premiér Viktor Orban", napsal.

Nicméně i za této Trumpovy éry je Moskva příliš slabá, příliš chudá, příliš reakční a příliš vzdálená na to, aby mohla utvářet evropskou politiku, uvádí se v článku.