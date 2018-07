V Německu jsou pro omezení funkčního období kancléře

Předseda německé Svobodné demokratické strany (FDP) Christian Lindner prohlásil, že funkční období německého kancléře by mělo být omezeno na 8-10 let.

Předsedu německé vlády volí Německý spolkový sněm na čtyřleté období. Angela Merkelová obsadila post kancléřky po loňských parlamentních volbách již počtvrté.

„Zastávám názor, že funkční období předsedy německé vlády by mělo být omezeno na osm nebo deset let. Jakýkoliv jiný kancléř by byl progresivnější než paní Angela Merkelová. Souvisí to s délkou funkčního období," prohlásil Lindner v rozhovoru pro noviny Bild am Sonntag.

Politik je přesvědčen, že v třináctém roce činnosti je Merkelová již politicky vyčerpána. „V této situaci a s touto kancléřkou se nepodaří dosáhnout takového vzestupu, který Německo potřebuje," řekl závěrem Lindner.