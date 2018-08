Lavrov je znepokojen situací v Arménii

Současná situace v Arménii je v rozporu s prohlášením nového vedení země o odmítnutí pronásledování politických předchůdců. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, když komentoval rozehnání protestních akcí ze dne 1. března 2008.

Moskva, jako spojenec Jerevanu, se vždy zajímala o stabilitu Arménie, zdůraznil ministr.

„Právě proto nás to, co se tam v současnosti děje, nemůže neznepokojovat. A to i z pohledu cílů normálního fungování těch organizací na území SNS, kterých se Arménie účastní," řekl.

Ruská strana podle Lavrova své obavy za posledních několik dnů oznámila i arménskému vedení.

Ministr MZV RF vyjádřil naději, že situace bude řešena konstruktivní cestou.

Moskva během politické krize v Arménii v květnu tohoto roku s radostí oznámila, že řešení této krize bylo dosaženo díky kompromisu s účastí všech předních stran, dodal ministr. Podle něj v Rusku doufali, že nové vedení Arménie bude pokračovat a nadále upevňovat národní shody.

„Události posledních dnů však jasně porušují tento pozitivní postoj a jsou v rozporu s nedávným prohlášením nového vedení Arménie týkající se rozhodnuti, že nebudou pronásledovat své předchůdce z politických důvodů," řekl závěrem.

Minulý týden zvláštní vyšetřovací služba Arménie vznesla obvinění proti bývalému prezidentovi země Robertu Kočarjanovi kvůli svržení ústavního pořádku v rámci trestního řízení ve věci rozehnání protestních akcí dne 1. března 2008. V pátek bývalého vůdce země zatkli, a to na dobu dvou měsíců. Sám Kočarjan považuje obvinění za zmanipulované politické pronásledování.