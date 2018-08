Ruský odborník okomentoval návrh dalších sankcí USA proti RF

© Fotolia / Gary Američtí senátoři navrhují další protiruské sankce

„Tam onemocněli rusofobií, nemohou přece říci: o co jde, pojďme vyřešit, k čemu to je… To nebude populární, takový člověk okamžitě ztratí volební body. Neustále sledovat nálady a dobře předvídat, jak se bude nálada vyvíjet zítra či pozítří, v tom tkví umění kongresmana," řekl odborník.

Podle názoru odborníka je nutné využít možnost naladit vztahy s USA, protože Trump je člověk, s nímž „je možné jednat".

„V Americe se u moci nacházejí lidé, kteří, ať jsou jací jsou, ale jsou psychicky normální. Mají opodstatnění pro své jednání — jestli to správně hodnotí nebo ne, to už je druhá otázka," řekl Oznobiščev.

Podle jeho názoru Trump návrh zákona schválí. „Prezident bude nucen i nadále dokazovat, že byl zvolen lidem a ne díky pomoci RF… Pravděpodobnost (schválení návrhu zákona prezidentem — pozn. red.) je bohužel vysoká. Trump musí vyhrát volby a republikáni tzv. mezivolby. Pokud vyhrají republikáni, situace se začne měnit. Pokud ne, bude se také měnit, ale k horšímu," řekl odborník.

Demokratičtí a republikánští senátoři ve čtvrtek navrhli další protiruské sankce. Nový sankční balíček může uvalit omezující opatření na ruské politiky, investice do energetického sektoru a import uranu. Zákon rovněž volá po uvalení sankcí na ruský státní dluh, což je nejtvrdší položka v zákoně.

Mezivolby do Kongresu USA se budou konat 6. listopadu.