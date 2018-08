Vstup Gruzie do Severoatlantické aliance může vést k hroznému konfliktu, řekl ruský premiér Dmitrij Medveděv.

„Toto (pozn. vstup Gruzie do NATO) může vyprovokovat strašný konflikt, není jasné, proč je to nutné," uvedl předseda vlády v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kommersant FM.

12. července generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že Gruzie určitě vstoupí do aliance. Podle něj pro to gruzínská strana provedla řadu reforem. Ruský prezident Vladimir Putin poznamenal, že Moskva by reagovala negativně na expanzi NATO na úkor Gruzie a Ukrajiny.