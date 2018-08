Turecko přejde na obchodování s partnery v národní měně

© Sputnik / Alexei Druzhinin Erdoğan oznámil, že chování USA může přinutit Turecko, aby si hledalo nové spojence

Prezident USA Donald Trump v pátek prohlásil, že dal pokyn k dvojnásobnému zvýšení cla na hliník a ocel z Turecka — až 20 % a 50 %, což způsobilo další pokles turecké liry na historické minimum. Poklesla na 6,62 za dolar ztrátou téměř 20 % své hodnoty během 24 hodin.

„Chceme přejít na obchodování v národní měně s našimi největšími obchodními partnery jako je Čína, Rusko, Írán a Ukrajina. Jestliže se evropské země také budou chtít zbavit okovů dolaru, Ankara je připravena přejít s nimi na analogické obchodování," řekl Erdogan během svého vystoupení v Rize.

Podle jeho slov Turecko nepřijme světový řád, při němž je světu vyhlášena ekonomická válka a na země je vyvíjen nátlak zaváděním sankcí.

„Ti, kteří se snaží si to vyřídit s Tureckem a dávají rány pod pás, si musí pamatovat, že na světě není ani jeden politik a ani jedna země, kteří by dosáhli úspěchu prováděním nepřátelské politiky vůči Ankaře. Každý, kdo se stal příčinou strádání tureckého lidu, dříve nebo později se za to bude zodpovídat," řekl Erdogan.

Turecko před sebou vytyčilo ambiciózní cíle a jistě se pohybuje k jejich dosažení, je odolné vůči všem otřesům a hrozbám, uvedl prezident. „Nikdo nedonutí Turecko vzdát se svých cílů v ekonomice, ustoupit v boji s terorismem. Otevřeně to prohlašuji. Turecko nezmění svou politiku vůči Sýrii a Iráku," řekl Erdogan.

Spojené státy uvalily sankce na ministra spravedlnosti Abdülhamita Güla a ministra vnitra Süleymana Soylua kvůli tomu, že údajně hrají „vůdčí roli" v uvěznění amerického pastora Andrewa Brunsona a v dalších případech porušování lidských práv.

Turecko poslalo Brunsona na dva roky za mříže za jeho údajné vazby na hnutí Fethullaha Gülena, kterého úřady obviňují z organizace neúspěšného vojenského převratu v roce 2016. Na konci července byl Brunson přemístěn do domácího vězení.