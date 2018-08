Média: Čína se chce stát příští supervelmocí a nahradit tak USA

Časopis The National Interest upozornil na interní dokument čínské armády, který unikl do japonského tisku. Z dokumentu vyplývá, že Peking musí zajistit globální expanzi a nahradit Spojené státy jako světovou supervelmoc. Komunistická strana přitom musí zajistit přísnou kontrolu nad svou armádou.

Japonská informační agentura Kyodo měla údajně možnost nahlédnout do uniklého dokumentu čínské Ústřední vojenské komise, který byl sepsán v únoru tohoto roku. Hovoří se v něm o tom, že Čína čelí antagonistickým blokům západního světa, které podporují separatisty v Tibetu, Sin-ťiangu, Hongkongu a buddhistickou sektu Fa-lun-kung. K tomu, aby Čína dokázala hájit své zájmy, musí vojenské operace expandovat mimo své hranice.

„Tím, že rozšiřujeme národní zájmy mimo hranice, nutně potřebujeme zajistit ochranu naší bezpečnosti po celém na světě," stojí v dokumentu.

Díky tomu bude Čína lépe zvládat krize, zadržovat konflikty, vyhrávat války a zajišťovat expanzi svých strategických zájmů.

„Dějiny nás učí, že silná armáda je nezbytná k tomu, aby se velká země stala zemí silnou," píše se v dokumentu. Je v něm také uvedeno, že probíhající vojenské reformy jsou nutné k tomu, aby rostoucí velmoc „předehnala pomalejší auto", čímž jsou podle všeho myšleny Spojené státy.

Spolu s tím dokument upozorňuje i na to, že k tomu, aby si komunistická strana zachovala svou dominanci, musí zajistit kontrolu nad armádou.

„Dějiny potvrzují, že pokud země spolehlivě kontroluje armádu, může ustát tvrdé výzvy jak doma, tak i v zahraničí," uvádí dokument, který zmiňuje zkušenosti z pádu Sovětského svazu. Podle autorů čínská vláda úspěšně potlačila nepokoje na náměstí Nebeského klidu díky tomu, že si Čínská komunistická strana zachovala svou absolutní vůdčí roli.

The National Interest v této souvislosti poukazuje na to, jak dokument vyzdvihuje nutnost zachování kontroly nad armádou. Může to vypovídat o tom, že se čínská vláda obává, že bez podpory armády nedokáže kontrolovat své obyvatelstvo nebo že by armáda mohl dokonce převzít moc v zemi.