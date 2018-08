Rusko vytěsňuje Spojené státy z Blízkého východu, píší média

Rusko by mohlo brzy nahradit Spojené státy jako hlavního aktéra na Blízkém východě, od Maroka až po Írán, píše časopis The National Interest.

Čtyřicet let poté, co se USA podařilo stát se klíčovou silou v regionu a vyhnat Sovětský svaz ze Středního východu, se Rusko vrátilo na ztracenou pozici. Částečné snížení americké angažovanosti v politické složitosti této oblasti začalo už za Baracka Obamy a zesílilo za Donalda Trumpa. Pokud bude takový proces pokračovat, hlavním hráčem v regionu bude Rusko, píše autor článku v časopise The National Interest.

Vliv Ruska roste v celém regionu, od Maroka až po Írán. Jak poznamenávají noviny, takové změny jsou výsledkem kombinace zručné diplomacie, stejně jako prodeje zbraní a jaderné technologie. Podle odhadů expertů prodalo Rusko za období 2000-2014 jen do zemí Perského zálivu zbraně v hodnotě 1,3 miliardy dolarů.

Flickr du MAE russe USA v Radě bezpečnosti OSN zablokovaly ruský návrh o Blízkém východu

Mezitím jsou američtí spojenci v této oblasti stále skeptičtí k rozhodnutí zcela svěřit vlastní bezpečnost do amerických rukou. Publikace je přesvědčena, že tento přístup je z velké části odkazem prezidentského období Baracka Obamy. Například pro Egypt se stala velmi důležitou situace, ve které USA nepodpořily režim Husního Mubáraka. To vedlo k tomu, že země, která je již dlouho základním kamenem USA v regionu, se stala bližší k Rusku, zdůrazňuje autor.

Publikace také zaznamenává změny v kontaktech mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy. Vzor, který se předtím zdál neotřesitelný, bezpečnost výměnou za olej, již nehraje stejnou roli ve vztahu Rijádu a Washingtonu. Návštěva krále Saúdské Arábie v Rusku v roce 2017 umožnila dosáhnout důležitých dohod o dodávkách raketových protiletadlových systémů S-400 a spolupráce v oblasti jaderné energetiky.

Situace v Sýrii také hovoří ve prospěch návratu Ruska na Blízký východ. Ruské vojenské letectvo autoři vyhodnotili jako brilantní. Zároveň jsou zřejmé perspektivy dlouhodobé spolupráce mezi Moskvou a Damaškem. Umožňují také Rusku ovlivňovat řadu regionálních problémů: šíitsko-sunnitskou konfrontaci, nebo íránsko-izraelský konflikt.

Odstoupení USA od dohody o Íránu, zdůrazňují noviny, učinilo vztahy mezi Moskvou a Teheránem užší a spojenecké.

V publikaci se uvádí, že i armáda NATO v regionu (Turecko) stále více spolupracuje s Ruskem v oblasti dodávky zbraní. Řada zemí na Středním východě se stále více snaží kupovat ruské zbraně. Díky tomu se Rusku podařilo rozvíjet vztahy s Izraelem.

Autor dochází k závěru, že diplomatický svět, stejně jako příroda, netrpí prázdnem a Rusko zaujímá místo, které uvolnily USA. Zároveň ale nevěří, že je tento proces nevratný. Americké úřady musí vypracovat jasnou strategii pro Sýrii, aby rozhodli o politice vůči Íránu a pečlivě udržovali úzké spojenectví s Izraelem, což přispěje k řešení palestinského problému.

Pokud jde o Blízký východ, slogan „Rusové přicházejí!" již není relevantní. Rusové se vracejí a zdá se, že zde zůstanou dlouho, tvrdí autor.