Peking vyjádřil protest proti zprávě Pentagonu o čínské armádě

© flickr.com / chuck holton Pentagon má podezření, že Čína trénuje útoky na USA

Zpráva o čínské armádě byla uveřejněna v pátek, a byl v ní vysloven předpoklad, že Peking učí své ozbrojené síly „zasazovat údery USA a jejich spojencům".

„Ve zmíněné zprávě se nebere ohled na reálná fakta a jsou v ní uvedeny absurdní komentáře ohledně obranné výstavby v Číně a také neodpovídající prohlášení ohledně svrchovanosti a územní celistvosti ČLR.

Čínská strana vyjadřuje v souvislosti s tím protest," uvádí sevv prohlášení Lu Kanga, které bylo zveřejněno na webu čínského zahraničněpolitického rezortu.

Peking zdůrazňuje, že se pevně přidržuje mírové cesty rozvoje, a že jeho vojenská politika má přísně obranný ráz.

„Obranná výstavba s cílem ochrany nezávislosti, státní svrchovanosti a územní celistvosti je zákonným právem každého svrchovaného státu a je naprosto odůvodněná. Není na tom nic hodného odsouzení," podotýká se v prohlášení.

Mluvčí čínského zahraničněpolitického rezortu vyzval americkou stranu, aby se vzdala myšlení z dob „studené války" a zastaralé koncepce „hry s nulovou částkou", objektivně a racionálně hodnotila strategické záměry a obrannou výstavbu Číny , a přestala s roční publikací „nezodpovědných zpráv". Lu Kang vyzval rovněž úřady USA , aby reálnými činy napomáhaly stabilnímu rozvoji dvoustranných vztahů.

Dříve na ministerstvu obrany ČLR také označili zprávu Pentagonu za absurdní a podotkli, že se zakládá na domněnkách a poškozuje vztahy mezi oběma zeměmi.

Co se týče zasahování Washingtonu do tchajwanské otázky, MO ČLR zdůraznilo, že „Tchaj-wan je součástí Číny, a to je nesporný fakt".

„Peking žádá od USA, aby dodržovaly zásadu „jediné Číny" a tří společných čínsko-amerických komuniké, a přistupovaly k tchajwanské otázce opatrně," podotýká se ve zprávě.