KLDR vyzvala Trumpa a Pompea, aby ignorovali protivníky

„Vztahy mezi KLDR a USA se nesmí stát obětí politického boje uvnitř USA," píší noviny a dodávají, že současná „slepá ulička", do níž se dostaly vztahy dvou stran, vyžaduje od Trumpa „odvážná rozhodnutí".

„Prezident Trump uvedl do života to, co nedokázal ani jeden prezident — fantastické setkání KLDR a USA…, protože jednal podle své vůle a rozhodnosti, neváhal a neposlouchal otrocky své poradce," píší noviny.

Jak uvádějí noviny, Pomeo také musí „mít svůj vlastní názor a rozhodně odmítat hloupá, negativní tvrzení oponentů", projevovat moudrost a schopnost jednání, vlastnosti, které jsou hodné americké diplomacie, aby „realizoval vůli" Trumpa.