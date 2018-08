Mluvčí Rady federace RF promluvila o selhání „liberálního světového uspořádání"

V systému mezinárodních vztahů došlo k rozkolu, což vedlo k vytvoření nových center moci. To v rozhovoru pro časopis Mezinárodní život řekla mluvčí Rady federace Valentina Matvijenková

„Chtěla bych připomenout ještě jeden trend, kterého si často nevšímáme a není dostatečně ohodnocený. Mám na mysli zjevný neúspěch takzvaného liberálního světového spořádání," řekla.

Podle ní liberalismus v americké podobě, který byl přijat v USA a v mnoha dalších evropských zemích, není atraktivní pro „velkou část lidstva".

Matvijenková zdůraznila, že takový model děsí a odpuzuje zbytek světa.

Mluvčí Rady federace si je jistá, že moderní liberalismus ztratil jeho základní principy, kterých se po staletí držel a kterými lákal lidi.

„Mám na mysli ztrátu základních principů jako je humanismus, svoboda projevu, svoboda informací a tolerance," řekla Matvijenková s tím, že byly nahrazeny „porušováním tradičních hodnot, záměnou pravdivých informací takzvanými „falešnými zprávami", nesnášenlivostí lidí s jiným názorem, a to zejména v oblasti politiky."

Také řekla, že v západních zemích probíhá mnoho destruktivních procesů a neshod.

„Ve skutečnosti se Západ stal hlavním generátorem turbulence, rostoucího chaosu a nepředvídatelnosti v mezinárodních vztazích," a na závěr řekla, že došlo ke „zlomu" ve stávajícím systému mezinárodních vztahů.