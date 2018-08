Trump uvedl podmínky, za kterých může být premiér Izraele nazýván Mohamedem

Americký prezident Donald Trump zažertoval o tom, že řešení palestinsko-izraelského konfliktu prostřednictvím vytvoření jednoho státu by mohlo vést k tomu, že za pár let by izraelského premiéra nazývali Mohamed, uvádí portál Axios s odkazem na zdroje.

Jak píše portál, 2. srpna navštívil francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian Jordánsko, kde se setkal s králem Abdalláhem II. Diskutovali o setkání krále s Trumpem, které se konalo v červnu.

© Sputnik / Kristina Afanasyeva Kavan: Nebudou se Praze mstít za otevření konzulátu v Jeruzalému?

Podle slov krále Trump řekl, že mnozí mladí Palestinci by raději žili v jednom státě s Izraelci, ale s různými právy, píše portál Axios , který citoval zdroje.

„Výsledkem toho bude, že Izrael ztratí svou židovskou povahu," cituje zdroj slova krále.

„To, co říkáte, dává smysl… V případě scénáře, podle kterého by vznikl jeden stát, by premiéra Izraele za pár let nazývali Mohamedem," řekl sarkasticky Trump.

Jak píše portál, během setkání Trump také uvedl, že je i nadále odhodlán dosáhnout míru na Blízkém východě. Řekl, že pokud jeho vláda nebude schopna dosáhnout dohody mezi Izraelem a palestinskou stranou, pak toho nedosáhne žádná americká administrativa.