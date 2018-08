Trump oznámil podmínky zrušení sankcí vůči Rusku

Americký prezident Donald Trump je ochoten zrušit sankce uvalené proti Moskvě za podmínky, že Rusko bude spolupracovat se Spojenými státy. Prohlásil to v exkluzivním rozhovoru pro agenturu Reuters.

Podle slov amerického prezidenta by měla Moskva učinit kroky vedoucí ke spolupráci s Washingtonem v Sýrii a na Ukrajině.

© Sputnik / Sergey Guneev Německo pochybuje o platnosti amerických sankcí vůči Rusku

USA pod různými záminkami zavedly velké množství sankcí proti Rusku . Část těchto opatření se zavádí na pokyn prezidenta a ten má pak právo je odvolat. Druhá část však byla zavedena v souladu se zákonem „O odporu protivníkům Ameriky prostřednictvím sankcí", který schválil Kongres, a tato část tak nemůže být zrušena bez souhlasu zákonodárného orgánu.

Nedávno MZV USA vyhlásilo další sankce proti Moskvě kvůli tomu, že Rusko prý použilo chemickou zbraň v anglickém městě Salisbury. Omezení se budou skládat ze dvou balíčků. Kromě toho byl Kongresu předložen návrh zákona s celým souborem protiruských opatření včetně sankcí proti novému ruskému státnímu dluhu a státním bankám.

Podle slov Dmitrije Peskova poškozují podobná omezení bezesporu celý mezinárodní obchod.

Mluvčí ruského prezidenta přitom varoval, aby se nepředbíhalo, pokud jde o reakci Kremlu.

„Budeme dělat to, co vlastně vždy dělá prezident Ruské federace — dělá vše, co nejlépe odpovídá zájmům naší země," podotkl.

Spojení nových amerických sankcí s incidentem v Salisbury označili v Kremlu za nezákonné za nepřijatelné a na Ministerstvu zahraničních věcí RF dokonce za vykonstruované.