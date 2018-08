Bolton dříve prohlásil, že Rusko uvázlo v Sýrii a hledá někoho, kdo by mohl financovat její poválečné obnovení, a podotkl, že to dává Washingtonu nástroj v jednání s Moskvou. Oznámila to agentura Reuters.

„Chtěli bychom Johnu Boltonovi připomenout, že když už tam někdo uvázl, tak právě ona země, jejíž bezpečností se nyní zabývá. USA skutečně uvázly v Iráku a Afghánistánu," řekl zdroj v rozhovoru pro Sputnik.