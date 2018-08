Na Ukrajině nevylučují, že po volbách „povstane» několik regionů

„Mohu předpovědět to nejhorší, podle mého názoru bude scénář takový, že když druhý den po vyhlášení vítěze jeden, dva nebo tři regionální rady, bez ohledu na to, v jakém regionu se nachází, vyjádří názor, že ho nebudeme považovat za vítěze. To může vést k extrémně negativním akcím, které podpoří „naši přátelé za hranicemi", vysvětlil.

Prezidentské volby na Ukrajině se uskuteční v březnu 2019, na podzim téhož roku se uskuteční také parlamentní volby.

Dříve tajemník Rady pro národní bezpečnost a obranu Ukrajiny Oleksandr Turčynov promluvil o možných pokusech destabilizovat zemi před volební kampaní a slíbil, že je zastaví.

Podle něj „se nepřítel snaží využít své prostředky, zrádce a zaplatit provokatéry destabilizovat situaci v zemi tím, že seje zoufalství, paniku a chaos".

Oficiální představitel operačního velitelství samozvané Doněcké lidové republiky Eduard Basurin zase navrhl, že vláda země může zahájit útok na Donbasu a tím přeruší volby.