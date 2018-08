Bolton: USA nebudou měnit režim v Íránu. Připravíme ale jiné nástroje tlaku

Během návštěvy Jeruzalému Bolton řekl, že podle americké strany mají sankce uvalené na Írán značný vliv na íránskou ekonomiku a na populární názory uvnitř Íránu. Zdůraznil ovšem, že režim nic neohrožuje.

„Změna režimu v Íránu není americkou politikou. Chceme ale velké změny v chování režimu," zdůraznil a dodal: „Chystáme se také pro nátlak na Írán použít jiné nástroje."

Přičemž neupřesnil, co by to mohlo být za opatření.

Před rokem John Bolton vystoupil s projevem v Paříží před íránskou exilovou organizací Lidoví mudžáhedíni, která bojuje proti nynější vládě v Íránu. Tehdy prohlásil, že režim íránské revoluce v únoru 2019 nebude slavit své čtyřicáté výročí, a uvedl, že jediným řešením je změna režimu.