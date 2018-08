Jednou návštěvou si Putina zamilovalo celé Rakousko. Cizinci o svatbě ministryně zahraničí

Ruský lídr byl na svatbě osobně a na pozvání nevěsty. Prezident páru věnoval obraz s venkovskými motivy, historický mlýnek na koření a olejová semena a tulský samovar, na svatbě také vystoupili umělci Kubánského kozáckého sboru. Během události si Putin také zatancoval s nevěstou.

Příjezd ruského lídra na svatbu rakouské ministryně vyvolal velký ohlas veřejnosti. Mnoho cizinců otevřeně uznalo správnost takových osobních kroků, které se dnes v politice tak často nevyskytují.

„Jak hezké to je… 😊😊… Vladimir Putin je skutečný prezident! Lídr a Muž s velkým písmenem! Je škoda, že není náš, bylo by to báječné…" Shilpa Shicakumar

© Sputnik / Aleksey Druzhinin V Rakousku promluvili o následcích příjezdu Putina na svatbu

„To je člověk kultury! Naše média zobrazují Putina jako studeného, ale ve skutečnosti je velmi pozorný a přemýšliví člověk, živý a nechová se jako všichni naši vládní loutkoví politici… Proto je milován po celém světě, respektovaný vůdci různých zemí…" phil the finadelphian

„Východ nebo Západ — na tom nezáleží. Všichni si myslí, že Vladimír Putin je nejlepší prezident… 🌟" sam bodhi 307

„Velká úcta k prezidentovi Ruska. Láska z Ameriky. Představuju si, kdyby to byl Trump… Jako neotesaný kovboj by odhodil hosty, vyrval mikrofon ženichovi a nevěstě, půl hodiny se chválil, pak by vypil jednu sklenici, nalil další, znovu vypil a pak odešel a zapomněl poblahopřát nové rodině… V NATO už takové věci vyvedl, proto se Putina naše média tak bojí. Na pozadí jakéhokoli amerického politika je Putin skutečný superhrdina…" Dark Echo

„Jak hezký muž je Vladimír Putin… Úžasné! Celé Rakousko ho teď zbožňuje! 🍀🍀🍀🍀" Shorba Frik

„Lidi, řekněte mi, jak je možné nemilovat prezidenta Ruska? Jen si poslechněte, co řekl ve svém přípitku: „Drazí novomanželé, z celého srdce vám blahopřeji k vytvoření nové rodiny! Paní Kneisslová je velmi chytrá žena, žila v osmi zemích, umí sedm cizích jazyků, stejně jako má živý zájem o kulturu a historii Ruska. Její manžel je také muž s velkým písmenem a nádherná osoba. V Rusku novomanželům přejí lásku a porozumění, to s velkým potěšením udělám! Kdykoliv vás čekáme v Rusku. Štěstí! A za úžasné rodinné spojení!" Vidíte? Žádná politika! A jaká krása ve slovech! Proto se celý svět bez ohledu na jakékoli sankce více přiklání k Rusku… Je mi jedno, co říkají o Rusech mezinárodní média 👌" ТОО