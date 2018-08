Německo vyzvalo k reakci na americké sankce proti Rusku

Evropa musí reagovat na sankční politiku Washingtonu vůči Rusku, Číně a dalším důležitým ekonomickým partnerům. Na zahájení konference velvyslanců v Berlíně to prohlásil německý ministr zahraničí Heiko Maas.

„Washington nás nutí formulovat evropskou odpověď na sankční politiku. Týká se to Evropy a Německa. Pokud USA najednou zavádějí neodsouhlasené a dost nespecifické sankce proti Rusku, Číně a Turecku, možná je v budoucnu zavedou také proti dalším významným obchodním partnerům. A na to musíme reagovat," řekl ministr.

© AP Photo / Alex Brandon USA pohrozily sankcemi celému světu

Poznamenal, že díky rychlé reakci Evropy na nové americké sankce vůči Íránu se podařilo vyhnout vážnější eskalaci. Podle Maase to určitě není málo, když vezmeme v potaz, co by se mohlo stát — jaderné závody na Blízkém východě s předvídatelnými ničivými následky.

Předtím Maas prohlásil, že Ministerstvo zahraničních věcí Německa hodlá změnit zahraniční politiku ve vztahu k USA. Mluvil zejména o tom, že se USA a Evropa již dlouhá léta vzájemně oddalují a že se společné zájmy a hodnoty postupně vytrácejí.

Jako základ nových vzájemných vztahů s Washingtonem navrhl Maas přijmout myšlenku o vyvážené spolupráci a za hlavní cíl německé zahraniční politiky označil vytvoření silné a nezávislé Evropy.