Der Standard odhalil, proč je Putin na Západě tak oblíbený

Ruského prezidenta zbožňují politické strany jako Svobodná strana Rakouska, Alternativa pro Německo a Národní sdružení, uvádí deník. Nejsou však samy. I umírnění konzervativci vidí Putina skrze pomyslné růžové brýle. Před kauzou ohledně vměšování se do amerických voleb měl Putin také vcelku vysoké hodnocení i u amerických republikánů, poznamenává autor článku. A někteří zástupci levice k němu mají také dobrý vztah.

© AFP 2018 / Vlsdimir Simicek Rakouská ministryně zahraničí uvedla podrobnosti pozvání Putina na svatbu

Není proto žádným překvapením, že rakouská ministryně zahraničí pozvala Putina na svou svatbu. „Proč je ale ruský prezident, který se zbavuje kritiků, nechce sdílet moc a nebojí se být krutý, tak oblíbený?" ptá se australský novinář. Má to tři důvody.

Zaprvé se šéf Kremlu prezentuje jako zastánce tradičních hodnot, včetně těch rodinných, a také je příznivcem tradičních představ o mužství. Naopak je odpůrcem liberálních představ o životě. „Jako autokrat prosazuje pořádek ve světě, který, jak se zdá, se řítí do stále většího chaosu," domnívá se novinář.

Zadruhé se Putin staví proti hegemonii Západu ve společenské (práva homosexuálů a feministek), vojenské (NATO) a ekonomické (Wall Street) oblasti. Ruský prezident se zároveň šikovně staví i proti liberálnímu mainstreamu, tedy smyšlenému jevu, který podle mnohých lidí určuje světový pořádek.

A nakonec, zatřetí, to nejzajímavější spočívá v tom, že na pozadí toho všeho Putin stále působí jako sympatický člověk. To nemá cenu vyvracet, zdůrazňuje autor. Pro Putina je typická jakási sebeironie, nevychloubá se, spíše naopak — je skromný, dovolí si i sarkastické vtípky a jeho autoritativní styl vedení není doprovázen žádnými autoritativními manýry. „Bez těchto tří vlastností by bylo naprosto nevysvětlitelné, proč je tento ruský autokrat tak populární," dodává závěrem Der Standard.