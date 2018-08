Mattis: Nákup ruského systému S-400 nás znepokojuje

„Turecko mělo možnost se rozhodnout a učinit suverénní rozhodnutí. Rozhodlo se, že tento protiraketový a protiletadlový ruský systém přinese do země NATO. My ho ale do NATO integrovat nemůžeme," řekl Mattis . „Ano, znepokojuje nás to a takový krok nedoporučujeme."

Podle Mattise Spojené státy považují Írán zodpovědným za destabilizující akce na Blízkém východě.

„Írán byl upozorněn na to, že další potíže, které napáchal v okolí, vraždy, které zapříčinil, podporu ze strany Sýrie a také to, co provádí s Bašárem al-Asadem, stejně jako výhrůžky ohledně Hormuzského průlivu, nebudeme tolerovat. Týká se to i Hútíů střílejících na Saúdskou Arábii či dodávek íránských bezpilotních letounů, které směřují proti mezinárodním leteštím. Za vše ponese země odpovědnost," prohlásil Mattis.

Na otázku, zda je americká podpora pro koalici vedenou Saúdskou Arábií v Jemenu bezpodmínečná, Mattis odpověděl následovně: „Ne, není."

Americký ministr obrany dodal, že podmínky kladené na Saúdskou Arábii zahrnují to, že udělají vše, co je v jejich silách, aby se vyhnuli nevinným ztrátám na životě a podpořili mírový proces zprostředkovaný OSN.

Mattis také oznámil, že jeho úřad nemá v úmyslu přerušit jakákoliv vojenská cvičení s Jižní Koreou, které jsou součástí diplomatického úsilí o denuklearizaci Severní Koreje.