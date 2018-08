Už ani Německo nesnese protiruské sankce. Názor

Protože všem už je zřejmě jasné, že sankce (a ne jenom proti Rusku) jsou zaváděny bez konkrétního důvodu. Spíše se tak děje na základě principu, který krásně zformuloval Porthos: „Bojuji, protože bojuji."

V překladu do současného jazyka ekonomů to vlastně znamená, že sankční politika USA a jejich spojenců v současné době není prováděna na základě vnějších faktorů, ale vychází výhradně z vnitřních potřeb.

To je celé.

Nejvýstižněji na to, co se nyní děje, zareagoval paradoxně německý ministr zahraničí Heiko Maas, když zahajoval konferenci velvyslanců v Berlíně.

„Washington nás nutí formulovat evropskou odpověď na sankční politiku. Pokud USA najednou zavádějí neodsouhlasené a dost nespecifické sankce proti Rusku, Číně a Turecku, možná je v budoucnu zavedou také proti dalším významným obchodním partnerům. Týká se to Evropy i Německa," vysvětlil ministr.

A je tomu tak. Ekonomická omezení, která byla zavedena v souvislosti s kauzou otravy Skripalových v Salisbury, se jak z právního, tak i z diplomatického pohledu jeví jako zcela šílená a schizofrenická. A vidí to tak i západoevropské mocnosti, které neoplývají zrovna moc láskyplným vztahem k Rusku.

K tomu, co se odehrálo v Salisbury, je možné postavit se různě. Ale už jen z pohledu zdravého rozumu, i když někdo v tuto šílenost opravdu věří, by se tento incident neměl stát důvodem pro zavedení sankcí. A to zejména proto, že příčina a důsledek by měly mít souvislost.

Vnímají to tak všichni, dokonce i zapřísáhlí příznivci USA.

…A co to znamená v praxi?

V praxi to znamená vcelku šílenou věc, které se obává například německé MZV. Reálné počínání Ruska v mezinárodním formátu s virtuální sankční politikou zaoceánské velmoci nijak vzájemně nesouvisí. To znamená, když to řekneme na plná ústa, že politika Ruska (a někomu se to nemusí líbit) funguje tak nějak sama. A sankce vůči ruské ekonomice, které mohou být některým vcelku sympatické, dávno nesouvisí s politikou. Jsou v úplném souladu s vnitřní logikou USA. Logické schéma zločin — trest bylo dávno zničeno a to, co je teď místo něj, se jen předstírá.

Ve skutečnosti má absolutní pravdu ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov, který řekl, že Rusko se aktivně zabývá náhradou importu bez jakékoliv závislosti na sankcích. Tyto kategorie spolu totiž už dávno nesouvisí. Obchodní a ekonomická omezení přestala být politickým nástrojem a stala se tak součástí nekalé soutěže. A jediným způsobem, jak se jich zbavit, je být co nejméně závislý na západní velmoci.

To je konstanta existence. A nejen Ruska, ale i všech velmocí, které si sebe váží. A ti, kteří si na to ještě nezvykli, si budou velmi brzy muset zvolit, zda chtějí být přítelem USA či nechtějí být okradeni.

