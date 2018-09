National Interest: Rusko má mnoho způsobů, jak tvrdě odpovědět USA na sankce

Rusko zatím ignorovalo americké sankce, nebo se jim vysmívalo. Pokud ale USA odříznou ruské banky od dolaru, tak to bude velký úder na ekonomiku země, na který Moskva může reagovat nejrůznějšími způsoby.

Podle verze National Interest, mezi možnými variantami jsou kybernetické útoky, zvyšování jaderné moci, aktivita ve vojenském konfliktu na východní Ukrajině a destabilizace jiných evropských zemí.

Od té doby, co Rusko „anektovalo" Krym, USA zavedly proti Moskvě sankce, píše autor článku. Rusko obyčejně tyto americká opatření ignoruje, nebo se jim dokonce vysmívá. Nedávno se ale situace změnila, říká článek.

Na americký senátní návrh zákona, který by tvrdě udeřil na banky, jež kontroluje ruský stát a zamrazil by pro ně přístup k dolarům — a tento krok by mohl reálně uštědřit ruské ekonomice tvrdý úder — Moskva odpověděla novými hrozbami.

„Jestli dojde k něčemu podobnému, jako je zákaz činnosti bank nebo používání nějaké měny, tak to je možné označit naprosto jednoduše — jako vyhlášení ekonomické války," řekl premiér Dmitrij Medveděv a zdůraznil, že Moskva na tuhle válku zareaguje „ekonomickými metodami, politickými metodami a v případě nezbytnosti i jinými metodami".

Podle názoru autora článku se „dolarové sankce" mohou stát červenou linií v očích Moskvy. Jak může Rusko reagovat?

Zaprvé, Rusko může zareagovat v kybernetickém prostoru, myslí si autor článku. Rusko například může velmi ovlivnit volby v roce 2018.

Zadruhé, Kreml může na sankce zareagovat harašením jadernými zbraněmi, říká autor. Během vystoupení před federálním shromážděním Putin poukázal na několik nových zbraňových systémů, včetně jaderných raket. Také bylo v rámci prezentace ukázáno video, kde jaderná raketa letí na Floridu, říká autor. Kreml může lehce způsobit růst napětí tím, že vystoupí z dohody o likvidaci raket krátkého a středního doletu.

Moskva také může vystupňovat válku proti Ukrajině. Například tam může poslat „dodatečná ruská vojska", aby zesílila vojenský tlak na Kyjev. Nebo může začít zcela kontrolovat Azovské moře.

Rusko také může zvýšit napětí v jiných evropských zemích, pokračuje National Interest. Například může přemístit rakety vybavené jadernými hlavicemi do Kaliningradu, nebo použít tento region pro provádění velkých vojenských cvičení.

Putin se ale nemusí spoléhat jen na vojáky. Může zvýšit ekonomickou pomoc Severní Korei a díky tomu snížit tlak Washingtonu na tamní jaderný program.

Jak autor zmiňuje v článku, hrozby Medveděva se také mohou ukázat jako zcela prázdné a Rusové na dolarové sankce zareagují pouze tím, že si ještě více utáhnou opasky a budou se snažit přežít politický a ekonomický uragán. Pokud ovšem dojde ke krachu ruské ekonomiky, vzniklá situace může ohrozit pozici Vladimira Putina a Rusko se může začít chovat nepředvídatelně, říká The National Interest.