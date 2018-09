Kerry napsal o tajném poselství Asada Obamovi

Se vzpomínkami Johna Kerryho pod titulkem Every Day Is Extra, které vyšly v úterý, se obeznámil izraelský list Haaretz.

© AFP 2018 / Jalaa Marey Ruská vojenská policie zřídí hlídky na Golanech

Ještě před začátkem syrské krize John Kerry, který byl tehdy předsedou senátního výboru pro mezinárodní vztahy, navštívil Damašek a měl první schůzky se syrským prezidentem. Bývalý ministr zahraničí podotýká, že v té době měl Asad stále ještě zájem na nějaké dohodě s Izraelem.

„Asad se mě zeptal, co bude třeba pro zahájení vážných mírových jednání a doufal, že zaručí návrat Golanských výšin, které ztratila Sýrie v roce 1967. Řekl jsem mu, že když to myslí vážně, měl by předložit vlastní návrhy. Zeptal se, co je k tomu třeba. Sdělil jsem mu své úvahy. Asad svého asistenta poprosil, aby napsal poselství prezidentu Obamovi," píše Kerry.

Když dostal Asadův dopis, zamířil Kerry do Izraele a ukázal tento dokument premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který se nedávno vrátil k moci.

„Příští den jsem letěl do Izraele, kde jsem se setkal s premiérem Benjaminem Netanjahuem a ukázal mu Asadovo poselství. Byl velmi překvapen přáním Asada jít až tak daleko, mnohem dále, než byl ochoten dříve," píše Kerry.

Jak vysvětluje Haaretz, až do začátku roku 2011 Sýrie a Izrael skutečně jednaly za prostřednictví USA, nedokázaly však dosáhnout dohody.