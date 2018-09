Ukrajinský ministr zahraničí promluvil o přehodnocení vztahů s Ruskem

Ukrajina musí radikálně přehodnotit celý právní rámec s Ruskem. Oznámil to ukrajinský ministr zahraničí Pavel Klimkin. Cituje ho ukrajinská televizní stanice ICTV.

Ukrajinská vláda podle ministra v současné době připravuje analýzu příslušných opatření, jelikož, jak sám uvádí, není možné se dále držet stávajícího rámce. „V nejbližší době se bude jednat i o další kroky, víc ale prozradit nemohu," prohlásil Klimkin v pondělí večer ve vysílání ICTV.

© Sputnik / Boris Babanov Ukrajinský poslanec slíbil zničení ruské flotily v Azovském moři za 5 minut

Ukrajinský ministr také dodal, že otázka rozmístění vojenských základen NATO na Ukrajině , o které se hovořilo v Nejvyšší radě, může být vznesena těsně před vstupem země do aliance. „Jedná se o skvělou otázku… Tato formulace, kterou vidíte, představená prezidentem, se týká pouze jedné základny a je to v ní jasně uvedeno. Druhou věcí pak je, že před naším vstupem do NATO a EU budeme měnit ústavu," řekl ministr, když komentoval iniciativu Petra Porošenka vyloučit z Ústavy Ukrajiny ustanovení o ruské vojenské základně na Krymu.

Když hovořil o normandském formátu, Klimkin uvedl, že si je jistý tím, že nemá žádnou alternativu. „Kromě normandského formátu dnes místa, kde se dá jednat — samozřejmě existuje vlastní cesta s USA — neexistují," uvedl Klimkin.