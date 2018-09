Odborník: USA své vítězství nenaplánovaly

Uvádí se, že prezident USA Donald Trump uvažuje o možnosti poslat bojovníky IS do vězení v Guantanamu. Sputnik hovořil o tomto plánu s Davidem Ottem, odborníkem na boj proti terorismu a organizovanému zločinu, ředitelem společnosti TGS Intelligence Consultants Ltd.

„Podle mého názoru je to hrozné, protože tato věznice by vůbec neměla existovat. Tento plán dělá velmi špatnou reklamu úsilí Spojených států v boji proti džihádistickému terorismu. Jak jste správně řekl, Barack Obama slíbil, že zruší Guantánamo kvůli tomu, že se objevily důkazy mučení a zadržování podezřelých na dobu neurčitou, z nichž někteří ani nebyli postaveni před soud. Domnívám se, že myšlenka umístit do vězení podezřelé, zadržené syrskými demokratickými silami, prostě dokazuje, že USA prakticky ztratily vliv — nenaplánovaly své vítězství a teď se chystají prohrát. V podstatě nevědí, co mají dělat s většinou zadržených ozbrojenců. Veškerý nápad s Guantánamem se obrátí proti americkému úsilí v boji s terorismem," uvedl odborník.

Podle Ottova názoru umístění teroristů do federální věznice USA, což požadují mnozí ochránci lidských práv, by také nebylo správné: „Největší problém spočívá v tom, že pokud budou souzeni federálními soudy, mohou dostat trest smrti. Například mnoho teroristů by tomu dalo přednost, bylo by to jakýmsi splněním extremistické ideologie. Proto je myšlenka soudit je federálními soudy v rozporu s myšlenkou donutit tyto lidi skončit s terorismem. Myslím si, že nejlepší variantou by bylo poslat tyto ozbrojence do jejich domovských zemí."