USA obvinily Rusko z destabilizace ukrajinských úřadů před volbami

„Rusko i nadále využívá celé řady nástrojů na Ukrajině, včetně vojenského nátlaku, vražd, kampaně vlivu a opatření v kybernetické sféře, aby vyvedlo vládu z rovnováhy v době, kdy se Ukrajina připravuje na prezidentské a parlamentní volby v roce 2019," prohlásil Coates na konferenci o bezpečnosti ve Washingtonu.

Porošenko prohlásil, že Rusko už začalo „zasahovat" do voleb na Ukrajině

Když mluvil o situaci v samotném Rusku , šéf americké rozvědky prohlásil, že se situace zhoršuje, a vyjádřil jistotu v tom, že to bude mít za následek zesílení protizápadní rétoriky ze strany ruského vedení.

„Nedávno nově zvolený prezident (Ruska Vladimir) Putin naráží na stále větší hospodářskou stagnaci, sankce a nepopularitu, což zvyšuje pravděpodobnost toho, že se soustředí na obviňování odpůrců (Ruska), především USA," řekl šéf tajné služby.

Rusko nejednou zamítlo obvinění z pokusů ovlivňovat volby v různých zemích a prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov je označil za ničím nepodložená. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov, když mluvil o údajném ruském zasahování do voleb v USA, Francii a Německu, zdůrazňoval, že neexistují žádná fakta, která by to potvrdila.