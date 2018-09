Polsko: Politická smrt za rozhovor pro Sputnik? Senátorovi pozastavili členství ve straně

„Je to skandál. Jedná se o ukázku pohledů, které škodí státním zájmům Polska. Zaprvé, je to krajní nezodpovědnost — prezentovat podobné pohledy. Zadruhé, být v parlamentu a hovořit se Sputnikem, to znamená „propagandistickou hlásnou troubou" Kremlu, která se snaží zničit mínění (dokonce i bez slova „veřejné" — red.) v Polsku, je idiotismus," řekl zástupce strany pro disciplinární otázky Łukasz Abgarowicz.

Níže zveřejňujeme text rozhovoru agentury Sputnik se senátorem, jenž byl publikován ve středu 5. září na stránkách Sputnik Polska:

Hlavně vám chci poděkovat za vaši odvahu. Vždyť za to, že poskytnete rozhovor Sputniku, se můžete dostat do seznamu „ruských agentů". Vy se takových obvinění nebojíte?

Já nemám strach. V současné době poskytuje Sputnik alternativní pohled na vzniklou situaci na mezinárodní scéně. Na téma vztahů Ruska a Blízkého východu mám svůj již dávno vytvořený pohled na věc. Periodicky o něm mluvím, i na sociálních sítích. Můj pohled často není shodný s tím, co se říká na veřejných debatách. Je možné, že díky tomu budu moci vyzvat lidi k diskuzi, což by v dané situaci bylo nezbytné. Vždyť je to velmi vážný problém, který vytváří napětí v mezinárodní situaci. Svoboda slova musí garantovat každému Polákovi možnost vyjádřit své názory, a to i na ta témata, která se týkají státní zájmů. A, jak se mi zdá, v zájmu Polska jsou dobré vztahy s Ruskem.

A konkrétně, k čemu to my (Poláci — red.) potřebujeme?

Když budeme vytvářet atmosféru nepřátelství s Ruskem, tak tím nic nezískáme, ale naopak ztratíme, hlavně ekonomicky. Za jakoukoli cenu chceme být spojenci Ameriky. Je ale otázka — jaké má zájmy v Polsku samotná Amerika? Hledí Američané na Polsko jako na spojence, nebo hledají nějaký způsob, jak získat pro sebe výhodu?

Polsko musí vše vážit z ekonomického pohledu. Například pokud musíme nakupovat ropu či plyn ze Saúdské Arábie či Ameriky, kde jsou násobně dražší než ruská ropa či plyn, tak je potřeba popřemýšlet, jaký na tom má zájem obyčejný obyvatel země. Vychází to tak, že každý Polák platí více za dražší palivo. A to znamená, že každý Polák platí ze své kapsy za nepřátelství mezi Ruskem a Polskem.

Musíme si pamatovat, že vztahy s Ruskem máme delší než vztahy s Amerikou. S USA spolupracujeme pouze několik desítek let — od roku 1989. Rusko je ale náš soused, s ním nás spojují staleté vztahy, a tak to bude vždy. Ano, v naší historii byly různé věci, současné Rusko ale nepovažuji za nepřítele Polska. Naopak, mohli bychom mít přátelské vztahy v ekonomické a kulturní oblasti.

Vměšování polských politiků do převratu na Ukrajině v roce 2014 bylo vměšováním do svržení zákonné vlády. To znamená, že se jedná o pokus ovlivnit vnitřní záležitosti jiného státu. Nyní, když uplynul čas, nezdá se vám, že to byla chyba?

Nyní bych se zamyslel nad svou účastí v revolučních hnutích na Ukrajině, protože podle výsledků vidíme, že z toho nic dobrého nevzniklo. Situaci zhoršuje to, že Ukrajinci se chovají velmi špatně vůči Polsku v otázkách historie. K tomu máme i zkažené vztahy s Ruskem.

Historie ukazuje, co vyrůstá z polsko-ukrajinských vztahů. Podle mého názoru v současné chvíli vše vypadá tak, jako by prezident Porošenko nepovažoval Polsko za svého partnera. Ukrajina provádí svoji politiku s USA za zády Polska

A co je možné udělat, aby se to zlepšilo?

Já bych chtěl, aby polská zahraniční politika byla taková, jako u současného Rakouska, Švýcarska či Švédska. Mají dobré vztahy s USA i s nejbližšími sousedy — vedou s nimi neutrální, klidnou a přátelskou politiku. A přesně takovou politiku bychom měli dělat s Rusy.

Rusko je gigantický odbytový trh. Země bohatá na nerostná bohatství, která, nehledě na sankce ze strany USA a Evropy, zůstává stabilní a funguje bez výraznějších problémů. Musíme vsadit na kulturní a ekonomickou výměnu, ale hlavně přiznat, že do ruských geopolitických plánů nepatří konflikt s Polskem.

Co si myslíte o Vladimiru Putinovi?

Chovám k němu úctu. Vytváří velký dojem. V Polsku ho nedoceňujeme, a občas se mu hrozně posmíváme. Ve skutečnosti je to ale velmi schopný vůdce, geniální geopolitik. Hájí ruské zájmy v různých částech světa, přičemž to dělá nejlepším možným způsobem. Jeho je nutné si vážit ještě za to, že Rusko nyní „hovoří" jiným jazykem. Vždyť, řekněme, za dob Brežněva a jemu podobných, mělo Rusko jeden způsob vedení mezinárodní politiky — rakety.

Putinovské Rusko rozkvetlo v ekonomice a kultuře. Rusové mu důvěřují a podporují ho — o tom svědčí poslední prezidentské volby, kde získal 77 % hlasů. Polská vláda zůstala stranou a dokonce ani nepogratulovala Putinovi k vítězství. Myslím si, že Rusové si to zapamatují, vždyť je to dost chytrý národ, který analyzuje všechny situace a dělá z nich závěry.

Mně znepokojuje to, že Polsko se nyní ústy svého premiéra a ústy ministra Jacka Czaputowicze velmi ostře vyjadřuje vůči Rusku.

V den prezidentských voleb v Rusku šla na polské televizi politická show, kde zástupci všech stran jednohlasně mluvili o faktu, že ruské volby nemají nic společného s demokracií. Všichni byli spokojeni, dokonce i moderátor, že téma „zfabrikovaných" voleb v Rusku stmelilo polské politiky, kteří spolu v obyčejném životě neustále vedou spory.

Máme v zemi velmi divnou situaci, protože když se v Polsku porušují demokratické principy a následně se o tom hovoří v Evropě, Polsko se uráží. Nám samotným se ale líbí zasahovat do toho, co se děje v Rusku.

A 77 % občanů mezitím hlasuje pro Putina. Ani jeden politik v Polsku není schopen dosáhnout takových výsledků. My kritizujeme situaci v Rusku, ale Rusové sami jsou spokojení. V Rusku nastoupily velké změny k lepšímu, a to i ve sféře ekonomiky. Kritizovat Rusko je ale nyní módní. Proto, jak se mi zdá, mnozí kolegové ze Sejmu opakují tuhle chybu.