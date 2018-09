Média: Posílení Ruska v Africe zaskočilo Západ

Rusko v poslední době aktivně usilovalo o svůj vliv na africkém kontinentu, což zaskočilo západní země. Píše o tom britský deník The Guardian.

Odborníci se domnívají, že Moskva v roce 2018 začala jednat aktivněji. Na jaře tento kontinent navštívil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Také je známo, že do Středoafrické republiky (SAR) bylo vysláno celkem 175 ruských instruktorů a na území byly zdarma dodány zbraně a technika.

„Ruská vláda a SAR dávno oficiálně spolupracují. Ale, upřímně řečeno, nikdo by neuvěřil tomu, kdyby loni někdo řekl, že poté, co se tak stane, tam tak brzy bude tolik Rusů," oznámil deníku The Guardian pracovník jedné z mezinárodních organizací.

© AFP 2018 / Mahmud Turkia Rakouský předseda obranného výboru požaduje po EU obsadit severní Afriku (VIDEO)

Podle dalšího odborníka se ukázalo, že Západ není připraven na jednání Moskvy a dalších afrických zemí. Analytici poukazují na setkání Lavrova a jeho kolegy z Eritreje, které proběhlo na konci srpna. Tehdy bylo oznámeno, že strany vedou jednání o vytvoření logistického centra v jednom z eritrejských přístavů a dohodly se na slibných projektech týkajících se těžby surovin. Odborníci se tak domnívají, že by Rusko mohlo získat přístup k Rudému moři.

„To, co vidíme, je návrat Ruska, které se snaží najít si nějakou mezeru, kde bude schopno konkurovat. A tou mezerou jsou zbraně," domnívá se Paul Stronski, vedoucí vědecký pracovník Carnegieho fondu za mezinárodní mír. Stronski uvedl, že oblast dodávek spotřebního zboží již obsadila Čína, proto Moskva musí získat podporu zemí kontinentu s pomocí zbraní a zrušení dluhů.